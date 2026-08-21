Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»

Александр Зуев, первый тренер российского полузащитника Алексея Батракова, ответил на вопросы о трансфере своего воспитанника из «Локомотива» в «Галатасарай».

– Рад за Алексея, сбывается его мечта. Он всегда говорил, что хочет попробовать свои силы в Европе, а здесь такой сильный клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

– Оценили, как Алексея встретили в Стамбуле?

– Не только встречу, но и как его провожали [болельщики «Локомотива»]. Вы же видели, как Леша достойно себя повел по отношению к болельщикам. Он молодец, в 21 год стал звездой.

– Осталось подтвердить этот статус в новом для себя чемпионате.

– Совершенно верно. Я знаю Лешу с малых лет, он стремится к своей цели, будет работать и, надеюсь, проявит себя. Ему всегда было нелегко, он и ростом был небольшим, всегда старался, проявлял талант.

В «Галатасарае» совсем другие партнеры, другой подход в тренировочном процессе. Конечно, будет тяжело, но я в Алексее уверен. Он всегда шел к своей цели и дальше будет только круче.

– Скромность не станет помехой?

– В жизни он воспитанный, классный мальчишка, но когда выходит на поле, то становится другим человеком. Так что в футболе и вне его это два разных Леши.

– В России свой первый полноценный сезон на взрослом уровне он провел очень классно. В Турции способен заявить о себе столь же ярко?

– Надеюсь на это. Клуб ему очень доверяет, это видно по встрече, сразу же провели ему УМО, чтобы быстрее заявить на сезон, чтобы к Лиге чемпионов он подошел, полностью влившись в команду.

– «Локомотив» может получить за Батракова более 30 миллионов евро. Сумма внушительная?

– Никогда не уделял этому особого внимания. Как и сам Алексей. Раз его оценили в такую сумму, значит, специалисты видят его, стоящим таких денег.

– Собираетесь теперь на матчи «Галатасарая»?

– Вы прочитали мои мысли (смеется). Мы с сыном всегда посещали матчи «Локомотива». Я тренирую в футзале, у нас сезон заканчивается в марте. И после я ни одной домашней игры [«Локомотива»] не пропускал.

Так что планирую, хотелось бы съездить на Лигу чемпионов. Думаю, Алексей пригласит, проведет на стадион, а добраться до Стамбула не проблема (улыбается).