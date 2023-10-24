Полузащитник «Динамо» перенес операцию и выбыл до весны

«Динамо» надолго лишилось хавбека Александра Кутицкого.
Сегодня 21-летний футболист успешно перенeс операцию в одной из московских клиник.
«Саша получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в кубковой игре против «Спартака». Ориентировочные сроки восстановления – весна 2024 года.
Кутя, уверены, ты вернeшься ещe сильнее, а мы будем ждать успешной реабилитации всей динамовской семьeй», – говорится в публикации клуба.
- Кутицкий – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей без голевых действий.
Источник: телеграм-канал «Динамо»