Полузащитник «Динамо» перенес операцию и выбыл до весны

«Динамо» надолго лишилось хавбека Александра Кутицкого.

Сегодня 21-летний футболист успешно перенeс операцию в одной из московских клиник.

«Саша получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в кубковой игре против «Спартака». Ориентировочные сроки восстановления – весна 2024 года.

Кутя, уверены, ты вернeшься ещe сильнее, а мы будем ждать успешной реабилитации всей динамовской семьeй», – говорится в публикации клуба.