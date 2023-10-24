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    Полузащитник «Динамо» перенес операцию и выбыл до весны

    «Динамо» надолго лишилось хавбека Александра Кутицкого.

    Сегодня 21-летний футболист успешно перенeс операцию в одной из московских клиник.

    «Саша получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в кубковой игре против «Спартака». Ориентировочные сроки восстановления – весна 2024 года.

    Кутя, уверены, ты вернeшься ещe сильнее, а мы будем ждать успешной реабилитации всей динамовской семьeй», – говорится в публикации клуба.

    • Кутицкий – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей без голевых действий.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    24.10.2023 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +198

      яцык 24 октября, 23:29

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