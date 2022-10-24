Кутицкий: «Не могу представить себя в «Спартаке» или ЦСКА. Уверен на 90%, что не перейду туда»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, готов ли перейти в другой московский клуб.

– «Динамо» удачно играет в дерби в нынешнем сезоне: победы над «Спартаком», «Локомотивом» и «Торпедо», гостевая ничья с ЦСКА. За счет чего?

– Все настраиваются на дерби. С «Локомотивом» играли в день рождения Льва Яшина, должны были выигрывать.

– Ты – воспитанник «Динамо».

– Да, с семи лет в клубе.

– Можешь себя представить в другой московской команде – том же «Спартаке» или ЦСКА?

– Нет.

– То есть ты уверен, что в другой московский клуб никогда не перейдешь?

– Загадывать не будем, но на 90% – никогда не перейду.

– Какие тогда цели? Всю жизнь отыграть в «Динамо»? Или хочешь попробовать в Европе?

– Если будет возможность уехать в Европу, то почему бы не попробовать свои силы там?