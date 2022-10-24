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    Кутицкий: «Не могу представить себя в «Спартаке» или ЦСКА. Уверен на 90%, что не перейду туда»

    Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, готов ли перейти в другой московский клуб.

    – «Динамо» удачно играет в дерби в нынешнем сезоне: победы над «Спартаком», «Локомотивом» и «Торпедо», гостевая ничья с ЦСКА. За счет чего?

    – Все настраиваются на дерби. С «Локомотивом» играли в день рождения Льва Яшина, должны были выигрывать.

    – Ты – воспитанник «Динамо».

    – Да, с семи лет в клубе.

    – Можешь себя представить в другой московской команде – том же «Спартаке» или ЦСКА?

    – Нет.

    – То есть ты уверен, что в другой московский клуб никогда не перейдешь?

    – Загадывать не будем, но на 90% – никогда не перейду.

    – Какие тогда цели? Всю жизнь отыграть в «Динамо»? Или хочешь попробовать в Европе?

    – Если будет возможность уехать в Европу, то почему бы не попробовать свои силы там?

    • 20-летний Кутицкий стоит 300 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 9 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25863

      vladimir-7 4 минуты назад

      А, что были предложения этих клубов? Сомневаюсь, что они посмотрели в твою сторону, Шурик.

      0
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      Рейтинг: +13957

      Skull_Boy 45 минут назад

      Ты кто такой мальчик

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