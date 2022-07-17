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Кутицкий, Захарян, Смолов – в основе «Динамо» на игру с «Ростовом»; Карпин выпустил Осипенко, Уткина, Комличенко

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Варела, Скопинцев, Фомин, Макаров, Моро, Захарян, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Сазонов, Осокин, Шагиахмедов, Карапузов, Сулаквелидзе, Бегун, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев, Зазвонкин.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Дьяков, Терентьев, Лангович, Мужин, Мелехин, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

  • Матч начнется в 20:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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