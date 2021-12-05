Кутицкий, Макаров, Захарян выйдут с первых минут у «Динамо» против «Уфы»; Журавлев, Касинтура, Агаларов – в старте гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.
Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Сазонов, Евгеньев, Галкин, Игбун, Тюкавин, Гладышев.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Плиев, Сухов, Алиев, Милетич, Иванов, Голубев, Саплинов, Ахатов.
- Встреча начнется в 16:30 по Москве.
Источник: РПЛ