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    Кутицкий, Макаров, Захарян выйдут с первых минут у «Динамо» против «Уфы»; Журавлев, Касинтура, Агаларов – в старте гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

    Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Сазонов, Евгеньев, Галкин, Игбун, Тюкавин, Гладышев.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.

    Запасные: Кузнецов, Плиев, Сухов, Алиев, Милетич, Иванов, Голубев, Саплинов, Ахатов.

    • Встреча начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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