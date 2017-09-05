Дембеле не пропустил ни одного матча «Барселоны» с сезона-2003/04

Новичок «Барселоны» нападающий Усмане Дембеле уже приступил к занятиям с командой. По его словам, ему нравится стиль, в котором играет «Барса».

«Сейчас я уже занимаюсь с командой в зале. Могу сказать, что нужно обладать высоким мастерством, чтобы играть в стиле «Барсы».

Что касается города, то в Барселоне больше всего меня привлекают пляжи. И удивительная атмосфера на «Камп Ноу». Я всегда следил за командой и не пропустил ни одного матча с сезона-2003/04.

Мне всегда нравился Давид Вилья, но моим любимым игроком является Лео Месси. Мне нравится знаменитый стиль «тики-така», в который играет «Барса», – сказал Дембеле.

Напомним, что трансфер футболиста из дортмундской «Боруссии» обошелся «Барселоне» в 105 миллионов евро.