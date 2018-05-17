Вилья: «У сборной России есть возможность достойно выступить на чемпионате мира-2018»

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте «красной фурии» и сборной России. Игрок ждет достойного выступления от нашей команды.

«У Испании сильная команда, которая, конечно же, входит в число фаворитов турнира. Я рассчитываю на победу нашей сборной.

Что касается сборной России, то не стоит списывать еe со счетов. Я уверен в том, что у России есть возможность выступить достойно. Впрочем, мне сложно судить, я видел не так много матчей сборной России. Со времeн наших очных встреч многое изменилось», – сказал испанец.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.