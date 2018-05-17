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  • Вилья: «У сборной России есть возможность достойно выступить на чемпионате мира-2018»

Вилья: «У сборной России есть возможность достойно выступить на чемпионате мира-2018»

17 мая 2018, 23:52
8

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте «красной фурии» и сборной России. Игрок ждет достойного выступления от нашей команды.

«У Испании сильная команда, которая, конечно же, входит в число фаворитов турнира. Я рассчитываю на победу нашей сборной.

Что касается сборной России, то не стоит списывать еe со счетов. Я уверен в том, что у России есть возможность выступить достойно. Впрочем, мне сложно судить, я видел не так много матчей сборной России. Со времeн наших очных встреч многое изменилось», – сказал испанец.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Нью-Йорк Сити Вилья Давид
Комментарии (8)
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vladik12
1526590436
Возможность есть, но пользоваться ею мы, конечно, не будем.
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TY13R
1526591744
успешное 4е место в группе)))
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Бухбух
1526605684
У испанцев в крови заранее нахваливать всех соперников и конкурентов, будь то Россия, Панама или Гибралтар, к примеру.
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ribavadim
1526611493
"Достойно"...?! Сборная Испании при хорошем подборе игроков долгое время умудрялась не иметь титулярность и даже не попадать в призёры, но потом прорвало и забрали сразу всё... Так вот ,имея и не имея титулы, гишпанцы играли достойно, в красивый и зрелищный футбол. Видимо астуриец и нам того-же желает!
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nemolod
1526627356
К сожалению,возможности сильно ограничены,остается как всегда-весьма слабая надежда на 2-е место в группе и то если вратарь будет выручать по максимуму своих сил и мастерства !
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APchelov
1526641303
Ключевое слово - возможность. Но пользоваться ею умеют далеко не все
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zigbert
1526727238
Слова Вильи обнадеживают, жаль только что он плохо знает нашу сборную.
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OfaZavr
1526824289
просто вежливое мнение о хозяйке ЧМ вот и все)
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