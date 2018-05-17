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    Вилья: «У сборной России есть возможность достойно выступить на чемпионате мира-2018»

    Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте «красной фурии» и сборной России. Игрок ждет достойного выступления от нашей команды.

    «У Испании сильная команда, которая, конечно же, входит в число фаворитов турнира. Я рассчитываю на победу нашей сборной.

    Что касается сборной России, то не стоит списывать еe со счетов. Я уверен в том, что у России есть возможность выступить достойно. Впрочем, мне сложно судить, я видел не так много матчей сборной России. Со времeн наших очных встреч многое изменилось», – сказал испанец.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2018 23:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 16:51

      просто вежливое мнение о хозяйке ЧМ вот и все)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 13:53

      Слова Вильи обнадеживают, жаль только что он плохо знает нашу сборную.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 мая 2018, 14:01

      Ключевое слово - возможность. Но пользоваться ею умеют далеко не все

      -1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 мая 2018, 10:09

      К сожалению,возможности сильно ограничены,остается как всегда-весьма слабая надежда на 2-е место в группе и то если вратарь будет выручать по максимуму своих сил и мастерства !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 мая 2018, 05:44

      "Достойно"...?! Сборная Испании при хорошем подборе игроков долгое время умудрялась не иметь титулярность и даже не попадать в призёры, но потом прорвало и забрали сразу всё...
      Так вот ,имея и не имея титулы, гишпанцы играли достойно, в красивый и зрелищный футбол. Видимо астуриец и нам того-же желает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 мая 2018, 04:08

      У испанцев в крови заранее нахваливать всех соперников и конкурентов, будь то Россия, Панама или Гибралтар, к примеру.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 мая 2018, 00:15

      успешное 4е место в группе)))

      4
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 17 мая 2018, 23:53

      Возможность есть, но пользоваться ею мы, конечно, не будем.

      3
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