«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.

«Всем привет! Это Давид Вилья. Я хочу поздравить с днем рождения футбольный клуб «Сочи». Я знаю, что у вас большое событие. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» – сказал испанец.