«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.
«Всем привет! Это Давид Вилья. Я хочу поздравить с днем рождения футбольный клуб «Сочи». Я знаю, что у вас большое событие. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» – сказал испанец.
- За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
- Вилья завершил карьеру в прошлом году.
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Источник: твиттер «Сочи»