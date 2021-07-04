«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.

«Всем привет! Это Давид Вилья. Я хочу поздравить с днем рождения футбольный клуб «Сочи». Я знаю, что у вас большое событие. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» – сказал испанец.

За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.

Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Вилья завершил карьеру в прошлом году.