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  • «Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

4 июля 2021, 09:15
7

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.

«Всем привет! Это Давид Вилья. Я хочу поздравить с днем рождения футбольный клуб «Сочи». Я знаю, что у вас большое событие. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» – сказал испанец.

  • За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
  • Вилья завершил карьеру в прошлом году.
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Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сочи Вилья Давид
Комментарии (7)
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Сильвербой
1625383262
Давид, футбол в России развивается полным ходом! Нигде как у нас!!!
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Из Твери Леха
1625384213
да куда уж дальше развивать, так развились уже, что скоро в космос улетим на этой тяге
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Дедуктор
1625390738
Самые великие из испанцев "топят" за "Сочи". Но пока среди поздравляющих не хватает Инъесты и "суперкэпа" Рамоса.
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GoLenaStop
1625400561
Ссочи - сборище продажных мудаков, вонючая отрыжка ворья из газпрома
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