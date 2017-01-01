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    «Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

    Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.

    «Всем привет! Это Давид Вилья. Я хочу поздравить с днем рождения футбольный клуб «Сочи». Я знаю, что у вас большое событие. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» – сказал испанец.

    • За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Вилья завершил карьеру в прошлом году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Сочи»

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