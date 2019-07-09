Вилья: «Руководство «Атлетико» уверено в целесообразности покупки Фелиша»

Нападающий «Виссел Кобэ» Давид Вилья поделился мнением о переходе Жоау Фелиша в «Атлетико».
Мадридский клуб купил 19-летнего полузащитника у «Бенфики» за 126 миллионов евро.
«Учитывая сумму и то, как клуб решает вопросы, руководство точно уверено в целесообразности этой покупки.
Я нечасто смотрел его матчи, но болельщики будут ему благодарны, если он оправдает свой переход. Можно допускать ошибки, но люди счастливы, когда ты отдаешь на поле всего себя.
Я провел в «Атлетико» всего один год и забил 15 голов, но болельщики до сих пор благодарят меня», – сказал 37-летний испанец.
- В прошлом сезоне Фелиш забил 20 голов и отдал 11 ассистов 43-х матчах всех турниров.
- Контракт рассчитан на семь лет. Португалец будет выступать под седьмым номером, ранее принадлежавшим Антуану Гризманну.