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    Вилья: «Руководство «Атлетико» уверено в целесообразности покупки Фелиша»

    Нападающий «Виссел Кобэ» Давид Вилья поделился мнением о переходе Жоау Фелиша в «Атлетико».

    Мадридский клуб купил 19-летнего полузащитника у «Бенфики» за 126 миллионов евро.

    «Учитывая сумму и то, как клуб решает вопросы, руководство точно уверено в целесообразности этой покупки.

    Я нечасто смотрел его матчи, но болельщики будут ему благодарны, если он оправдает свой переход. Можно допускать ошибки, но люди счастливы, когда ты отдаешь на поле всего себя.

    Я провел в «Атлетико» всего один год и забил 15 голов, но болельщики до сих пор благодарят меня», – сказал 37-летний испанец.

    • В прошлом сезоне Фелиш забил 20 голов и отдал 11 ассистов 43-х матчах всех турниров.
    • Контракт рассчитан на семь лет. Португалец будет выступать под седьмым номером, ранее принадлежавшим Антуану Гризманну.

    Источник: Goal.com

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    09.07.2019 23:48
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