Вилья: «Руководство «Атлетико» уверено в целесообразности покупки Фелиша»

Нападающий «Виссел Кобэ» Давид Вилья поделился мнением о переходе Жоау Фелиша в «Атлетико».

Мадридский клуб купил 19-летнего полузащитника у «Бенфики» за 126 миллионов евро.

«Учитывая сумму и то, как клуб решает вопросы, руководство точно уверено в целесообразности этой покупки.

Я нечасто смотрел его матчи, но болельщики будут ему благодарны, если он оправдает свой переход. Можно допускать ошибки, но люди счастливы, когда ты отдаешь на поле всего себя.

Я провел в «Атлетико» всего один год и забил 15 голов, но болельщики до сих пор благодарят меня», – сказал 37-летний испанец.