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Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры

13 ноября 2019, 10:29
4

Нападающий «Виссел Кобэ» Давид Вилья заявил, что по окончании сезона в японской J-лиге он завершит карьеру.

«Я долго думал об этом. И принял решение после обсуждений с семьей и окружающими меня людьми. Я хочу сам покинуть футбол, а не быть вынужденным уйти из него», – сказал 37-летний испанец.

Источник: Goal.com
Азия Виссел Кобе Вилья Давид
Комментарии (4)
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Черкизовский Кот
1573631189
Спасибо за всё, Легенда!
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mihail200606
1573631917
Хороший игрочелла..
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Allex31
1573633689
Один из лучших...
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zigbert
1573657819
Хороший был форвард. Удачи ему в дальнейшей жизни!
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