Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры

Нападающий «Виссел Кобэ» Давид Вилья заявил, что по окончании сезона в японской J-лиге он завершит карьеру.
«Я долго думал об этом. И принял решение после обсуждений с семьей и окружающими меня людьми. Я хочу сам покинуть футбол, а не быть вынужденным уйти из него», – сказал 37-летний испанец.
- Вилья выступает за «Виссел Кобэ» с января 2019 года.
- Ранее форвард защищал цвета хихонского «Спортинга», «Сарагосы», «Валенсии», «Барселоны», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».
- За сборную Испании игрок провел 98 матчей и забил 59 голов.
Источник: Goal.com