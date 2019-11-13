Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры

Нападающий «Виссел Кобэ» Давид Вилья заявил, что по окончании сезона в японской J-лиге он завершит карьеру.

«Я долго думал об этом. И принял решение после обсуждений с семьей и окружающими меня людьми. Я хочу сам покинуть футбол, а не быть вынужденным уйти из него», – сказал 37-летний испанец.