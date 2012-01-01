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    Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры

    Нападающий «Виссел Кобэ» Давид Вилья заявил, что по окончании сезона в японской J-лиге он завершит карьеру.

    «Я долго думал об этом. И принял решение после обсуждений с семьей и окружающими меня людьми. Я хочу сам покинуть футбол, а не быть вынужденным уйти из него», – сказал 37-летний испанец.

    Источник: Goal.com

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