Вилья: «Реал» делал предложение «Валенсии». Я ответил, что уйду, когда клуб сможет меня отпустить»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья рассказал, как сорвался трансфер из «Валенсии» в «Реал».
«Да, «Реал» делал по мне предложение «Валенсии». На тот период многие клубы интересовались мной. В том числе из Ла Лиги и АПЛ, но у меня был контракт с клубом.
Я ответил, что уйду, когда клуб сможет меня отпустить. Это должно было быть взаимное решение обоих клубов и меня. По-другому переход не мог состояться», – вспоминает Вилья.
- В 2010-м нападающий перешел из «Валенсии» в «Барселону».
- Каталонцы заплатили за игрока 45 миллионов евро.
- В составе «Барселоны» Вилья сыграл в 119 матчах, забил 48 голов и сделал 24 голевые передачи.
Источник: Marca