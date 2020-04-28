Вилья: «Реал» делал предложение «Валенсии». Я ответил, что уйду, когда клуб сможет меня отпустить»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья рассказал, как сорвался трансфер из «Валенсии» в «Реал».

«Да, «Реал» делал по мне предложение «Валенсии». На тот период многие клубы интересовались мной. В том числе из Ла Лиги и АПЛ, но у меня был контракт с клубом.

Я ответил, что уйду, когда клуб сможет меня отпустить. Это должно было быть взаимное решение обоих клубов и меня. По-другому переход не мог состояться», – вспоминает Вилья.