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    Вилья прокомментировал получение Родри «Золотого мяча»

    Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья очень доволен тем, что его соотечественник Родри выиграл «Золотой мяч» в 2024 году.

    • Хавбек «Манчестер Сити» получил награду 28 октября.
    • В голосовании он опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл.

    «Конечно, Родри заслужил «Золотой мяч». Но, честно говоря, я никогда особо не верил в эту награду. Она кажется мне субъективной, я не совсем понимаю критерии голосования.

    Футбол – это командный вид спорта. Конечно, есть статистика, но, например, я гораздо лучше понимаю «Золотую бутсу». Здесь нет никакой ошибки – награда твоя, если ты забиваешь больше всех.

    Меня очень радует, что «Золотой мяч» получил испанец. Я считаю, что испанский футбол давно этого заслуживал», – сказал Вилья.

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    Источник: AS

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    07.01.2025 01:01
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