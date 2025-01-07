Вилья прокомментировал получение Родри «Золотого мяча»

Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья очень доволен тем, что его соотечественник Родри выиграл «Золотой мяч» в 2024 году.

Хавбек «Манчестер Сити» получил награду 28 октября.

В голосовании он опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл.

«Конечно, Родри заслужил «Золотой мяч». Но, честно говоря, я никогда особо не верил в эту награду. Она кажется мне субъективной, я не совсем понимаю критерии голосования.

Футбол – это командный вид спорта. Конечно, есть статистика, но, например, я гораздо лучше понимаю «Золотую бутсу». Здесь нет никакой ошибки – награда твоя, если ты забиваешь больше всех.

Меня очень радует, что «Золотой мяч» получил испанец. Я считаю, что испанский футбол давно этого заслуживал», – сказал Вилья.