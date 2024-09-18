Вилья назвал двух игроков, заслуживших «Золотой мяч» в 2024 году

Давид Вилья ответил, каких футболистов он считает главными претендентами на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

«Я бы вручил награду Родри или Карвахалю. Верю, что испанские игроки уже давно заслужили этот приз, и мне бы хотелось, чтобы это произошло», – сказал Вилья.

Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.

30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.

Карвахаль выиграл Примеру, ЛЧ и Евро, Родри – АПЛ и Евро.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!