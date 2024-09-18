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    • Вилья назвал двух игроков, заслуживших «Золотой мяч» в 2024 году

    Вилья назвал двух игроков, заслуживших «Золотой мяч» в 2024 году

    Давид Вилья ответил, каких футболистов он считает главными претендентами на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

    «Я бы вручил награду Родри или Карвахалю. Верю, что испанские игроки уже давно заслужили этот приз, и мне бы хотелось, чтобы это произошло», – сказал Вилья.

    • Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
    • Карвахаль выиграл Примеру, ЛЧ и Евро, Родри – АПЛ и Евро.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Marca

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    18.09.2024 19:30
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