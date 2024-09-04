⚡ 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024

France Football опубликовал финальный список претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.
Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
Список из 30 номинантов выглядит так:
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
- Фил Фоден («Манчестер Сити»)
- Федерико Вальверде («Реал»)
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Нико Уильямс («Атлетик»)
- Гранит Джака («Байер»)
- Артем Довбик («Жирона» / «Рома»)
- Тони Кроос («Реал»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона»)
- Флориан Вирц («Байер»)
- Мартин Эдегор («Арсенал»)
- Матс Хуммельс («Боруссия Д»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Витинья («ПСЖ»)
- Коул Палмер («Челси»)
- Дани Карвахаль («Реал»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Хакан Чалханоглу («Интер»)
- Вильям Салиба («Арсенал»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Адемола Лукман («Аталанта»)
- Антонио Рюдигер («Реал»)
- Алехандро Гримальдо («Байер»)