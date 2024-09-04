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    ⚡ 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024

    France Football опубликовал финальный список претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

    Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.

    Список из 30 номинантов выглядит так:

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    Источник: твиттер «Золотого мяча»

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    04.09.2024 21:51
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    Комментарии (12)
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    BRO_football
    1725480129
    О нет! Где же этот аргентинский карлик? Наверное, вписать забыли? Неужели он даже номинантом не станет? Не может быть! Футбол деградирует.
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    raritet
    1725480632
    Дать всем по мячу, чтобы никому не было обидно.
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    Genchik92
    1725481273
    Ольмо,Джуд,Кроос,Холанд,Ямаль?
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    Psih86
    1725483130
    Слабый состав, раньше что не имя то звезда или легенда, а сейчас ширпотреб один...
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    Romeo 123
    1725496575
    Это неправильный список должен быть гном , он заслуживает эту награду и никто другой
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    BlackMurder
    1725507452
    Дак он его и получит,просто он 31 в списке
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    zigbert
    1725508601
    Хорошие шансы у Карвахаля и Вальверде.
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    Oldtrafford83
    1725512390
    Родри должен брать!!!
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