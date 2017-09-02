Статистика по турнирам

США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 США. МЛС 2016 Чемпионат мира 2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Испании 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Audi Cup 2011 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Испании 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Суперкубок Испании 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008