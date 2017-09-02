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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Италия
Испания - Италия: обзор матча 02 сентября 2017
Испания
02.09.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
3 : 0
Завершен
Италия
13'
Иско
40'
Иско
77'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Италия
Замена
Д. Вилья
️️️️
Иско
89'
79'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Асенсио
78'
ГОЛ! 3:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Рамос
77'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Иньеста
72'
70'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Кандрева
70'
Замена
Эдер
️️️️
А. Белотти
ГОЛ! 2:0!
Иско
Пас отдал
А. Иньеста
40'
ГОЛ! 1:0!
Иско
13'
12'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
4'
Желтая карточка
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Жорди Альба
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
8
Коке
ЦП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
11
Педро
ПВ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
0
Андреа Конти
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Эдер
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-2-3
1
Де Хеа
2
Карвахаль
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
5
Бускетс
6
Иньеста
8
Коке
22
Иско
21
Сильва
10
Асенсио
4-3-1-2
1
Буффон
13
Дармиан
15
Барцальи
19
Бонуччи
4
Спинаццола
6
Кандрева
6
Верратти
16
Де Росси
10
Инсинье
9
Белотти
17
Иммобиле
10
Асенсио
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Асенсио
22
Иско
7
Вилья
7
Вилья
22
Иско
6
Иньеста
7
Мората
7
Мората
6
Иньеста
6
Кандрева
20
Бернардески
20
Бернардески
6
Кандрева
9
Белотти
17
Эдер
17
Эдер
9
Белотти
17
Иммобиле
23
Габбиадини
23
Габбиадини
17
Иммобиле
Остались в запасе
Испания
Италия
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Педро
ПВ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
0
Андреа Конти
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Педро
ПВ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
0
Андреа Конти
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Испания - Италия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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