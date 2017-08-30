Вилья считает, что Асенсио уже заслужил место в основе сборной Испании

Нападающий сборной Испании Давид Вилья выразил мнение, что полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио уже созрел для игры в основном составе «красной фурии».

«Если внимательно наблюдать за игрой Марко, то в нее можно влюбиться. Мы будем долго ею наслаждаться. Он уже показывает то, за что его можно ставить в стартовый состав сборной. Да, в последнее время дела у нее не очень, но качество игроков сейчас позволяет рассчитывать на новые успехи», – заявил Вилья.

В рамках отборочного цикла к ЧМ-2018 испанцы 2 сентября сыграют с Италией, а 5 – с Лихтенштейном.