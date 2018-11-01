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    МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» выйти в четвертьфинал турнира

    Завершился матч 1/8 финала лиги МЛС, котором встречались «Нью-Йорк Сити» и «Филадельфия». Хозяева поля оказались сильнее со счетом 3:1, а один из мячей на свой счет записал экс-форвард сборной Испании Давид Вилья.

    МЛС. Плей-офф. 1/8 финала

    Нью-Йорк Сити – Филадельфия – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тажури, 10; 2:0 – Вилья, 26; 3:0 – Моралес, 78; 3:1 – Берк, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2018 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 ноября 2018, 07:40

      Молодец. Собственно, в отличие от Китая или Эмиратов каких-нибудь, в МЛС почти у всех пенсионеров всё отлично получается. И на виду они там больше, чем в Азии. И культура ближе.

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