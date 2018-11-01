МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» выйти в четвертьфинал турнира

Молодец. Собственно, в отличие от Китая или Эмиратов каких-нибудь, в МЛС почти у всех пенсионеров всё отлично получается. И на виду они там больше, чем в Азии. И культура ближе.
Завершился матч 1/8 финала лиги МЛС, котором встречались «Нью-Йорк Сити» и «Филадельфия». Хозяева поля оказались сильнее со счетом 3:1, а один из мячей на свой счет записал экс-форвард сборной Испании Давид Вилья.
МЛС. Плей-офф. 1/8 финала
Нью-Йорк Сити – Филадельфия – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Тажури, 10; 2:0 – Вилья, 26; 3:0 – Моралес, 78; 3:1 – Берк, 83.
Clinical, @Guaje7Villa. #NYCvPHI // Audi #MLSCupPlayoffs https://t.co/S5RtLS63kS— Major League Soccer (@MLS) 31 октября 2018 г.