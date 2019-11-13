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    «Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель». «Зенит» обратился к Вилье

    «Зенит» отреагировал на новость о завершении карьеры форвардом «Виссел Кобэ» Давидом Вильей.

    Петербургский клуб обратился к испанцу в своем испаноязычном твиттере. «Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель», – говорится в сообщении «Зенита».

    В среду Вилья заявил, что по окончании сезона в японской J-лиге он завершит карьеру.

    Источник: твиттер «Зенита»

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