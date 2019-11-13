«Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель». «Зенит» обратился к Вилье

«Зенит» отреагировал на новость о завершении карьеры форвардом «Виссел Кобэ» Давидом Вильей.
Петербургский клуб обратился к испанцу в своем испаноязычном твиттере. «Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель», – говорится в сообщении «Зенита».
В среду Вилья заявил, что по окончании сезона в японской J-лиге он завершит карьеру.
- Вилья выступает за «Виссел Кобэ» с января 2019 года.
- Ранее форвард защищал цвета хихонского «Спортинга», «Сарагосы», «Валенсии», «Барселоны», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».
- За сборную Испании игрок провел 98 матчей и забил 59 голов.
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Источник: твиттер «Зенита»