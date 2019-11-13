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  • «Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель». «Зенит» обратился к Вилье

«Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель». «Зенит» обратился к Вилье

13 ноября 2019, 17:57
5

«Зенит» отреагировал на новость о завершении карьеры форвардом «Виссел Кобэ» Давидом Вильей.

Петербургский клуб обратился к испанцу в своем испаноязычном твиттере. «Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель», – говорится в сообщении «Зенита».

В среду Вилья заявил, что по окончании сезона в японской J-лиге он завершит карьеру.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Виссел Кобе Вилья Давид
Комментарии (5)
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Tsigan
1573659937
Поиграл в Европе, Америке, Австралии, Японии)))) не кисло)
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mihail200606
1573664522
Приятель.. Да он вас и не помнит..
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Давид59
1573667655
Данни - красавец!!!
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Cules2013
1573671080
В Барсе он был хорош. Сейчас таких трансферов каталонцам очень не хватает. Удачи Вилье в дальнейшем, форвард от бога!
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SPbZenit12
1573713157
Вот это в Зените мне не нравится, конечно... Ну вот зачем это писать? Как будто знакомые хорошие.
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