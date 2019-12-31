Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Уткин – о завершившем карьеру Вилье: «Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного играть далеко от голов»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал завершение карьеры испанским форвардом Давидом Вильей.

    «Дато Вилья закончил сегодня. Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного ради команды играть далеко от голов и уступать эту роль другому. Один из моих любимых ever», – написал Уткин в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@realradioutkin)

    Источник: инстаграм Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74968
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru