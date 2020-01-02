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Уткин – о завершившем карьеру Вилье: «Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного играть далеко от голов»

2 января 2020, 16:47
2

Блогер Василий Уткин прокомментировал завершение карьеры испанским форвардом Давидом Вильей.

«Дато Вилья закончил сегодня. Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного ради команды играть далеко от голов и уступать эту роль другому. Один из моих любимых ever», – написал Уткин в инстаграме.

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Публикация от text (@realradioutkin)

Источник: инстаграм Василия Уткина
Испания. Примера Виссел Кобе Барселона Вилья Давид Уткин Василий
Комментарии (2)
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mihail200606
1577980743
С Давидом сильвой они мощно играли вместе конечно..
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Cules2013
1577988167
Бомбардир от Бога. И как красиво завершил. Вилью, Иньесту, Подольски и Сампера, а также легенду Барсы Вермалена - всех с трофеем. На пенсии приятно что-то значимое выиграть.
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