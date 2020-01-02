Уткин – о завершившем карьеру Вилье: «Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного играть далеко от голов»

Блогер Василий Уткин прокомментировал завершение карьеры испанским форвардом Давидом Вильей.

«Дато Вилья закончил сегодня. Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного ради команды играть далеко от голов и уступать эту роль другому. Один из моих любимых ever», – написал Уткин в инстаграме.