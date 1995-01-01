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    Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга

    Холдинг City Football Group, куда входит «Манчестер Сити», приобрел очередной клуб.

    Компания купила мажоритарный пакет акций «Труа», выступающего в Лиге 2 чемпионата Франции.

    Французский клуб стал дестям в City Football Group. Помимо него и «Манчестер Сити» в холдинг входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Мумбаи Сити», «Йокогама Маринос», «Монтевидео Сити Торке», «Жирона», «Сычуань Цзюню» и «Ломмел».

    • City Football Group на 78% принадлежит организации из Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi United Group, которой владеет Мансур ибн Зайд аль-Нахайян – член правящей семьи эмирата Абу-Даби и единокровный брат президента ОАЭ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт City Football Group

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +501

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 секунды назад

      Вот им реально деньги не куда деть

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      Рейтинг: +18116

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Ну купите наконец-то что-нибудь в России, напрягите "народное достояние".

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