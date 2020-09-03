Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга

Холдинг City Football Group, куда входит «Манчестер Сити», приобрел очередной клуб.
Компания купила мажоритарный пакет акций «Труа», выступающего в Лиге 2 чемпионата Франции.
Французский клуб стал десятым в City Football Group. Помимо него и «Манчестер Сити» в холдинг входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Мумбаи Сити», «Йокогама Маринос», «Монтевидео Сити Торке», «Жирона», «Сычуань Цзюню» и «Ломмел».
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City Football Group на 78% принадлежит организации из Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi United Group, которой владеет Мансур ибн Зайд аль-Нахайян – член правящей семьи эмирата Абу-Даби и единокровный брат президента ОАЭ.
Источник: Официальный сайт City Football Group