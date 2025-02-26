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  • Месси и Суареса оштрафовали после матча МЛС, они хватали соперников за горло

Месси и Суареса оштрафовали после матча МЛС, они хватали соперников за горло

26 февраля, 08:45
2

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес были оштрафованы по итогам домашнего матча регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити» (2:2), прошедшего в ночь на 23 февраля мск.

После финального свистка аргентинский форвард хозяев начал спорить с судьей Алексисом Да Силвой, за что получил желтую карточку. После этого он вступил в перепалку с помощником главного тренера соперников Мехди Балучи и схватил его за шею.

Уругвайский нападающий «Интер Майами» схватил за шею одного из игроков соперника по ходу небольшой стычки во втором тайме.

Дисциплинарный комитет МЛС наказал Месси и Суареса за нарушение правила, запрещающего подобные действия в отношении соперников.

  • В той встрече аргентинец сделал две голевые передачи.
  • В следующем матче МЛС «Интер Майами» сыграет в гостях с «Хьюстон Динамо» 3 марта.

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Источник: официальный сайт МЛС
США. МЛС Нью-Йорк Сити Интер Месси Лионель Суарес Луис
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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1740556330
в америке шеи неприкосновенны...
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DMитрий
1740564990
А Суарес ещё и покусывал.
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