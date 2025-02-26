Месси и Суареса оштрафовали после матча МЛС, они хватали соперников за горло

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес были оштрафованы по итогам домашнего матча регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити» (2:2), прошедшего в ночь на 23 февраля мск.

После финального свистка аргентинский форвард хозяев начал спорить с судьей Алексисом Да Силвой, за что получил желтую карточку. После этого он вступил в перепалку с помощником главного тренера соперников Мехди Балучи и схватил его за шею.

Уругвайский нападающий «Интер Майами» схватил за шею одного из игроков соперника по ходу небольшой стычки во втором тайме.

Дисциплинарный комитет МЛС наказал Месси и Суареса за нарушение правила, запрещающего подобные действия в отношении соперников.