«Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт на два года. В нем лично заинтересован Гвардиола

Защитник «Реала» Серхио Рамос может перейти в «Манчестер Сити».
По информации ESPN, в трансфере 35-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
Английский клуб намерен предложить капитану «Реала» контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. В третьем сезоне защитник сможет сыграть в МЛС за «Нью-Йорк Сити».
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- Его контракт с мадридским клубом истекает этим летом.
- Стороны не могут договориться о продлении соглашения.
Источник: ESPN