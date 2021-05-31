«Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт на два года. В нем лично заинтересован Гвардиола

Защитник «Реала» Серхио Рамос может перейти в «Манчестер Сити».

По информации ESPN, в трансфере 35-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

Английский клуб намерен предложить капитану «Реала» контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. В третьем сезоне защитник сможет сыграть в МЛС за «Нью-Йорк Сити».