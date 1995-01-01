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    «Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт на два года. В нем лично заинтересован Гвардиола

    Защитник «Реала» Серхио Рамос может перейти в «Манчестер Сити».

    По информации ESPN, в трансфере 35-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

    Английский клуб намерен предложить капитану «Реала» контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. В третьем сезоне защитник сможет сыграть в МЛС за «Нью-Йорк Сити».

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • Его контракт с мадридским клубом истекает этим летом.
    • Стороны не могут договориться о продлении соглашения.

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    Источник: ESPN

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