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    ESPN: «Сити» хочет предложить Месси контракт с пунктом о переходе в «Нью-Йорк Сити»

    «Манчестер Сити» готовится предложить форварду «Барселоны» Лионелю Месси контракт на три года, сообщает ESPN.

    В соглашении будет пункт, предусматривающий переход аргентинца в клуб-партнер «Манчестер Сити» – «Нью-Йорк Сити».

    Англичане также готовы предложить Месси стать послом холдинга City Football Grop, принадлежащего королевской семье ОАЭ. Сейчас «Сити» рассматривает возможность подписания форварда без нарушения правил финансового фэйр-плей.

    • Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
    • Каталонцы же пытаются сохранить игрока и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
    • Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2420

      Питерский князь 1 час назад

      Пусть едит в Динамо Брянск, посмотрим какой он крутой.
      =))))

      0
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      Рейтинг: +981

      petr69 1 час назад

      Вернее будет ежели сразу в Китай

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2051

      Genz 1 час назад

      Беги Месси из барсы
      В Химки

      0
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