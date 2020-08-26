ESPN: «Сити» хочет предложить Месси контракт с пунктом о переходе в «Нью-Йорк Сити»

«Манчестер Сити» готовится предложить форварду «Барселоны» Лионелю Месси контракт на три года, сообщает ESPN.
В соглашении будет пункт, предусматривающий переход аргентинца в клуб-партнер «Манчестер Сити» – «Нью-Йорк Сити».
Англичане также готовы предложить Месси стать послом холдинга City Football Grop, принадлежащего королевской семье ОАЭ. Сейчас «Сити» рассматривает возможность подписания форварда без нарушения правил финансового фэйр-плей.
- Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- Каталонцы же пытаются сохранить игрока и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
- Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.
Источник: ESPN