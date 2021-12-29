Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»

Полузащитник американского «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к трансферу в ЦСКА. Об этом сообщил отец парагвайца Франсиско.

«У сына есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Думаю, вариант с Россией более вероятен. Тренер ЦСКА общался с Хесусом. Это большой клуб.

Я бы хотел, чтобы сын поехал в Бразилию. Все решится в первые дни января», – сказал Франсиско Медина.

Медина – атакующий полузащитник.

Он провел 36 матчей в этом сезоне МЛС, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

Рыночная стоимость колумбийца – 5 миллионов евро.

Медину из «Нью-Йорк Сити» не устроила зарплата в 650 тысяч, предложенная ЦСКА. Он станет свободным агентом в январе