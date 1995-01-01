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    Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»

    Полузащитник американского «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к трансферу в ЦСКА. Об этом сообщил отец парагвайца Франсиско.

    «У сына есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Думаю, вариант с Россией более вероятен. Тренер ЦСКА общался с Хесусом. Это большой клуб.

    Я бы хотел, чтобы сын поехал в Бразилию. Все решится в первые дни января», – сказал Франсиско Медина.

    • Медина – атакующий полузащитник.
    • Он провел 36 матчей в этом сезоне МЛС, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 5 миллионов евро.

    Медину из «Нью-Йорк Сити» не устроила зарплата в 650 тысяч, предложенная ЦСКА. Он станет свободным агентом в январе

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    Источник: твиттер ABC Cardinal 730 AM

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +401

      Solist345345 1 час назад

      Интересно, так он парагваец или колумбиец? Але, бомбардир!

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