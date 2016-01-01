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    Медину из «Нью-Йорк Сити» не устроила зарплата в 650 тысяч, предложенная ЦСКА. Он станет свободным агентом в январе

    ЦСКА ведeт переговоры о подписании контракт с полузащитником «Нью-Йорк Сити» Хесусом Мединой, который станет свободным агентом в январе, сообщает «Чемпионат».

    Российский клуб предложил 24-летнему колумбийцу зарплату в размере 650 тысяч евро в год, что не устроило игрока. Переговоры между сторонами продолжаются.

    • Медина – атакующий полузащитник.
    • Он провел 36 матчей в этом сезоне МЛС, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23696

      vladimir-7 34 минуты назад

      Вот в январе, когда станет свободным, тогда и поговорим.

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      Рейтинг: +3806

      Snek 47 минут назад

      Сейчас ещё поторгуются и за 500 к пойдёт играть :)))

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      Рейтинг: +151

      кaстрюлька 2 часа назад

      Овса зажали предложить

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      Рейтинг: +23696

      vladimir-7 > кaстрюлька 42 минуты назад

      Мадам, ваше место на кухне.

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      Рейтинг: +5189

      Semenycch 2 часа назад

      Подано заявление в суд, на признание ЦСКА банкротом!

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