Медину из «Нью-Йорк Сити» не устроила зарплата в 650 тысяч, предложенная ЦСКА. Он станет свободным агентом в январе

Вот в январе, когда станет свободным, тогда и поговорим.
ЦСКА ведeт переговоры о подписании контракт с полузащитником «Нью-Йорк Сити» Хесусом Мединой, который станет свободным агентом в январе, сообщает «Чемпионат».
Российский клуб предложил 24-летнему колумбийцу зарплату в размере 650 тысяч евро в год, что не устроило игрока. Переговоры между сторонами продолжаются.
- Медина – атакующий полузащитник.
- Он провел 36 матчей в этом сезоне МЛС, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость колумбийца – 5 миллионов евро.