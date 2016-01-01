Медину из «Нью-Йорк Сити» не устроила зарплата в 650 тысяч, предложенная ЦСКА. Он станет свободным агентом в январе

ЦСКА ведeт переговоры о подписании контракт с полузащитником «Нью-Йорк Сити» Хесусом Мединой, который станет свободным агентом в январе, сообщает «Чемпионат».

Российский клуб предложил 24-летнему колумбийцу зарплату в размере 650 тысяч евро в год, что не устроило игрока. Переговоры между сторонами продолжаются.