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  • Тренер «Нью-Йорк Сити» Дейла разделся до трусов в честь победы в МЛС

Тренер «Нью-Йорк Сити» Дейла разделся до трусов в честь победы в МЛС

12 декабря 2021, 10:48
4

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла обещал фанатам, что разденется в случае победы в финале Кубка МЛС. Он сдержал обещание, оголившись после успешного матча против «Портленда» (1:1, 4:2 по пенальти).

Дейла перед трибуной разделся, поднял кубок, потом начал отжиматься.

  • «Нью-Йорк Сити» впервые взял Кубок МЛС.
  • Клуб входит в холдинг Football City Group, куда входит «Манчестер Сити».
  • 46-летний норвежец Дейла возглавляет «Нью-Йорк Сити» с прошлого года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Нью-Йорк Сити Дейла Ронни
Комментарии (4)
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Masteralex
1639300577
что за дичь, немолодой мужик раздевается до трусов перед трибуной фанатов, они там вообще все ***нутые? или он когда на пляже **** в костюме купается постоянно? типа мегаинтрига, когда же он разденется до трусов и нахера это гавно здесь?
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