Тренер «Нью-Йорк Сити» Дейла разделся до трусов в честь победы в МЛС

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла обещал фанатам, что разденется в случае победы в финале Кубка МЛС. Он сдержал обещание, оголившись после успешного матча против «Портленда» (1:1, 4:2 по пенальти).
Дейла перед трибуной разделся, поднял кубок, потом начал отжиматься.
- «Нью-Йорк Сити» впервые взял Кубок МЛС.
- Клуб входит в холдинг Football City Group, куда входит «Манчестер Сити».
- 46-летний норвежец Дейла возглавляет «Нью-Йорк Сити» с прошлого года.
Ronny Deila... absolute legend! #NYCFC x #MLSCup pic.twitter.com/Ra7UapGgdu— Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021