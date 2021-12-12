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    Тренер «Нью-Йорк Сити» Дейла разделся до трусов в честь победы в МЛС

    Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла обещал фанатам, что разденется в случае победы в финале Кубка МЛС. Он сдержал обещание, оголившись после успешного матча против «Портленда» (1:1, 4:2 по пенальти).

    Дейла перед трибуной разделся, поднял кубок, потом начал отжиматься.

    • «Нью-Йорк Сити» впервые взял Кубок МЛС.
    • Клуб входит в холдинг Football City Group, куда входит «Манчестер Сити».
    • 46-летний норвежец Дейла возглавляет «Нью-Йорк Сити» с прошлого года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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