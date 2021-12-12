Тренер «Нью-Йорк Сити» Дейла разделся до трусов в честь победы в МЛС

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла обещал фанатам, что разденется в случае победы в финале Кубка МЛС. Он сдержал обещание, оголившись после успешного матча против «Портленда» (1:1, 4:2 по пенальти).

Дейла перед трибуной разделся, поднял кубок, потом начал отжиматься.