  Главная
  Новости
  МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»

МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»

Сегодня, 07:51

«Интер Майами» в гостях разгромил «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 4:0.

Нападающий «цапель» Лионель Месси забил два гола, а также сделал голевой пас на Бальтасара Родригеса. Еще один мяч забил с пенальти Луис Суарес.

На счету Месси стало 24 гола в МЛС в текущем сезоне, и он лидирует в списке бомбардиров. У его преследователей Дени Буангу («Лос-Анджелес») и Сэма Серриджа («Нэшвилл») на счету 22 и 21 мяч соответственно.

«Интер Майами» занимает 3-е место в Восточной конференции МЛС с 55 очками после 29 матчей. «Нью-Йорк Сити» идет 5-м с 53 баллами после 31 встречи.

США. МЛС. 47 тур
Нью-Йорк Сити - Интер Майами - 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Б. Родригес, 43; 0:2 - Л. Месси, 74; 0:3 - Л. Суарес, 83 (с пенальти); 0:4 - Л. Месси, 86.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Нью-Йорк Сити Месси Лионель
