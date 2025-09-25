МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»

«Интер Майами» в гостях разгромил «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 4:0.
Нападающий «цапель» Лионель Месси забил два гола, а также сделал голевой пас на Бальтасара Родригеса. Еще один мяч забил с пенальти Луис Суарес.
На счету Месси стало 24 гола в МЛС в текущем сезоне, и он лидирует в списке бомбардиров. У его преследователей Дени Буангу («Лос-Анджелес») и Сэма Серриджа («Нэшвилл») на счету 22 и 21 мяч соответственно.
«Интер Майами» занимает 3-е место в Восточной конференции МЛС с 55 очками после 29 матчей. «Нью-Йорк Сити» идет 5-м с 53 баллами после 31 встречи.
США. МЛС. 47 тур
Нью-Йорк Сити - Интер Майами - 0:4 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Родригес, 43; 0:2 - Л. Месси, 74; 0:3 - Л. Суарес, 83 (с пенальти); 0:4 - Л. Месси, 86.
Источник: «Бомбардир»