МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»

«Интер Майами» в гостях разгромил «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 4:0.

Нападающий «цапель» Лионель Месси забил два гола, а также сделал голевой пас на Бальтасара Родригеса. Еще один мяч забил с пенальти Луис Суарес.

На счету Месси стало 24 гола в МЛС в текущем сезоне, и он лидирует в списке бомбардиров. У его преследователей Дени Буангу («Лос-Анджелес») и Сэма Серриджа («Нэшвилл») на счету 22 и 21 мяч соответственно.

«Интер Майами» занимает 3-е место в Восточной конференции МЛС с 55 очками после 29 матчей. «Нью-Йорк Сити» идет 5-м с 53 баллами после 31 встречи.