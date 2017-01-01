Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
6
7
10
11
12
13
15
17
18
23
25
26
27
29
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
16
6
3
50
21
29
54
24
14
4
6
52
23
29
46
25
12
9
4
61
46
15
45
25
13
4
8
41
31
10
43
25
13
4
8
32
28
4
43
25
12
7
6
49
42
7
43
25
12
5
8
44
36
8
41
25
11
8
6
42
35
7
41
26
11
7
8
41
27
14
40
25
11
7
7
45
36
9
40
24
11
6
7
45
35
10
39
25
11
2
12
33
32
1
35
25
10
4
11
44
56
-12
34
25
9
6
10
46
39
7
33
25
9
5
11
47
47
0
32
25
8
8
9
39
32
7
32
24
8
8
8
52
59
-7
32
25
8
6
11
42
42
0
30
25
8
6
11
33
48
-15
30
26
7
9
10
31
40
-9
30
24
8
5
11
37
39
-2
29
25
7
8
10
37
43
-6
29
25
7
8
10
32
44
-12
29
24
6
11
7
30
37
-7
29
25
6
11
8
38
46
-8
29
23
7
7
9
25
30
-5
28
25
6
5
14
35
42
-7
23
25
6
5
14
29
43
-14
23
25
5
6
14
31
51
-20
21
24
5
3
16
26
59
-33
18
Команда
1
3
7
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
25
27
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
11
1
0
36
12
24
34
14
9
1
4
31
11
20
28
12
9
0
3
22
9
13
27
13
8
2
3
25
11
14
26
12
8
2
2
22
11
11
26
12
8
2
2
15
8
7
26
13
7
4
2
26
13
13
25
12
7
3
2
34
24
10
24
12
7
3
2
25
16
9
24
13
7
3
3
31
24
7
24
12
7
2
3
24
17
7
23
13
7
2
4
23
17
6
23
12
7
1
4
22
14
8
22
14
6
3
5
32
24
8
21
14
4
8
2
29
28
1
20
12
5
4
3
19
11
8
19
11
5
4
2
24
20
4
19
12
4
6
2
33
24
9
18
13
5
2
6
17
15
2
17
12
5
2
5
20
19
1
17
12
4
5
3
16
12
4
17
13
4
5
4
15
16
-1
17
13
4
5
4
17
23
-6
17
13
4
4
5
26
20
6
16
11
4
3
4
16
18
-2
15
12
4
3
5
18
23
-5
15
12
3
5
4
16
15
1
14
12
4
1
7
17
21
-4
13
12
3
3
6
15
22
-7
12
12
2
6
4
12
13
-1
12
Команда
2
3
4
10
12
15
16
18
20
22
23
24
25
26
27
28
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
3
2
28
22
6
27
13
7
3
3
24
17
7
24
14
7
3
4
25
22
3
24
13
5
5
3
14
9
5
20
10
5
3
2
21
12
9
18
13
5
2
6
19
20
-1
17
13
5
2
6
17
20
-3
17
13
5
2
6
25
30
-5
17
12
4
5
3
23
21
2
17
13
4
5
4
17
19
-2
17
12
4
4
4
13
12
1
16
12
4
3
5
19
23
-4
15
13
4
3
6
15
25
-10
15
13
4
2
7
27
28
-1
14
13
3
5
5
16
16
0
14
12
3
4
5
9
12
-3
13
13
3
4
6
16
24
-8
13
13
3
3
7
16
32
-16
12
11
2
6
3
13
14
-1
12
12
3
2
7
21
39
-18
11
13
2
4
7
12
22
-10
10
11
2
3
6
10
18
-8
9
11
2
3
6
9
18
-9
9
12
2
2
8
16
23
-7
8
13
2
2
9
11
23
-12
8
12
1
5
6
18
35
-17
8
13
2
1
10
15
36
-21
7
12
2
0
10
11
37
-26
6
12
1
3
8
18
27
-9
6
12
1
3
8
13
22
-9
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире