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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
Результаты
€ 65 млн
Нью-Йорк Сити - результаты матчей
Нью-Йорк
МЛС 2026
Стадион:
Янки Стэдиум
Сайт:
http://www.nycfc.com/
Тренер:
Ник Кашинг
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США. МЛС. 2015
13.09 | 04:30
Реал Солт-Лейк
0 : 2
Нью-Йорк Сити
10.09 | 03:00
Нью-Йорк Сити
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
05.09 | 02:30
Нью-Йорк Сити
0 : 0
Нэшвилл
30.08 | 02:30
Торонто
1 : 1
Нью-Йорк Сити
23.08 | 23:30
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
Нью-Йорк Сити
20.08 | 02:30
Цинциннати
2 : 1
Нью-Йорк Сити
17.08 | 01:00
Нью-Йорк Сити
2 : 3
Филадельфия Юнион
01.08 | 02:30
Нью-Йорк Сити
1 : 1
Торонто
26.07 | 02:30
Нью-Йорк Сити
3 : 1
Чикаго Файр
23.07 | 02:30
Коламбус
1 : 2
Нью-Йорк Сити
24.05 | 03:30
Нэшвилл
2 : 1
Нью-Йорк Сити
17.05 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Нью-Йорк Сити
14.05 | 02:15
Шарлотт
0 : 1
Нью-Йорк Сити
10.05 | 23:30
Нью-Йорк Сити
3 : 0
Коламбус
03.05 | 22:00
Нью-Йорк Сити
0 : 2
Ди Си Юнайтед
25.04 | 21:30
Монреаль
1 : 0
Нью-Йорк Сити
23.04 | 02:30
Нью-Йорк Сити
4 : 4
Цинциннати
19.04 | 02:30
Нью-Йорк Сити
1 : 2
Шарлотт
12.04 | 02:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
Нью-Йорк Сити
05.04 | 02:30
Нью-Йорк Сити
1 : 1
Сент-Луис
22.03 | 20:00
Нью-Йорк Сити
2 : 3
Интер Майами
15.03 | 02:30
Нью-Йорк Сити
3 : 1
Колорадо
07.03 | 22:30
Нью-Йорк Сити
5 : 0
Орландо Сити
02.03 | 00:30
Филадельфия Юнион
1 : 2
Нью-Йорк Сити
23.02 | 03:00
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
Нью-Йорк Сити
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