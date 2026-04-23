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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Нью-Йорк Сити - Цинциннати: обзор матча 23 апреля 2026
Нью-Йорк Сити
23.04.2026, четверг, 02:30
США. МЛС, 9 тур
4 : 4
Ответный матч – 20.08.2026
Завершен
Цинциннати
20'
Н. Фернандес Меркау
35'
Н. Фернандес Меркау
53'
А. Охеда
79'
Т. Магно
32'
К. Данке
65'
К. Данке
90+2'
A. Chirila
90+4'
Эвандер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Tah Anunga
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 4:4!
Эвандер
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
A. Chirila
Пас отдал
Павел Буха
Замена
Strahinja Tanasijević
️️️️➡️️
Тайвон Грэй
90'
90'
+7'
Замена
Arnau Farnos
️️️️➡️️
Николас Фернандес Меркау
84'
Замена
Jonathan Shore
️️️️➡️️
Агустин Охеда
84'
83'
Замена
Ayoub Jabbari
️️️️➡️️
Tom Barlow
ГОЛ! 4:2!
Таллес Магно
Пас отдал
Агустин Охеда
79'
Замена
Китон Паркс
️️️️➡️️
Ханнес Вольф
72'
Замена
Таллес Магно
️️️️➡️️
Максимильяно Моралес
72'
71'
Желтая карточка
Кайл Смит
65'
ГОЛ! 3:2!
Кевен Данке
Пас отдал
Херардо Валенсуэла
60'
Замена
Tah Anunga
️️️️➡️️
Жилберто Флорес
60'
Замена
Херардо Валенсуэла
️️️️➡️️
Ender Echenique
57'
Гол отменен - фол
Эвандер
ГОЛ! 3:1!
Агустин Охеда
Пас отдал
Эйден О'Нил
53'
50'
Желтая карточка
Жилберто Флорес
46'
Замена
A. Chirila
️️️️➡️️
Алвас Пауэлл
45'
+4'
ГОЛ! 2:1!
Николас Фернандес Меркау
Пас отдал
Максимильяно Моралес
35'
32'
ГОЛ! 1:1!
Кевен Данке
Пас отдал
Ender Echenique
23'
Замена
Алвас Пауэлл
️️️️➡️️
Тинэйдж Хадебе
22'
Травма
Тинэйдж Хадебе
ГОЛ! 1:0!
Николас Фернандес Меркау
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нью-Йорк Сити
24
Мэтт Фриз
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
22
Кевин О'Тул
ЛАЗ
13
Тиаго Мартинс
(К)
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Агустин Охеда
ЛВ
Главный тренер
Ник Кашинг
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
20
Павел Буха
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
10
Эвандер
(К)
ЦП
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
66
Ender Echenique
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Йорк Сити
2
Nico Cavallo
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
32
Jonathan Shore
ЦП
29
Máximo Carrizo
ЦП
11
Таллес Магно
ЛВ
99
Seymour Reid
ЦФ
19
Strahinja Tanasijević
ЦФ
87
Arnau Farnos
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
88
A. Chirila
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Херардо Валенсуэла
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
3-3-2-2
24
Фриз
13
Мартинс
34
Густаво
5
Труин
22
О'Тул
7
Фернандес Меркау
24
Грэй
10
Моралес
21
О'Нил
26
Охеда
17
Вольф
3-3-4
18
24
Смит
15
Хадебе
3
Флорес
20
Буха
11
10
Эвандер
66
9
Данке
16
17
17
Вольф
55
Паркс
55
Паркс
17
Вольф
26
Охеда
32
32
26
Охеда
10
Моралес
11
Магно
11
Магно
10
Моралес
24
Грэй
19
19
24
Грэй
7
Фернандес Меркау
87
87
7
Фернандес Меркау
Пауэлл
88
88
Пауэлл
15
Хадебе
2
Пауэлл
2
Пауэлл
15
Хадебе
3
Флорес
27
27
3
Флорес
66
22
Валенсуэла
22
Валенсуэла
66
16
99
99
16
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
2
Nico Cavallo
ЦЗ
29
Máximo Carrizo
ЦП
99
Seymour Reid
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
13
Evan Louro
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
2
Nico Cavallo
ЦЗ
29
Máximo Carrizo
ЦП
99
Seymour Reid
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Йорк Сити
Точно не сыграют
Andrew Baiera
ЦЗ
Алонсо Мартинес
РФ
Андрес Переа
ОП
Цинциннати
Точно не сыграют
Kristian Fletcher
ЦФ
Мэтт Миазга
ЦЗ
Обинна Нвободо
ОП
Майлз Робинсон
ЦЗ
Брайан Рамирес
ПВ
Ник Хагглунд
ЦЗ
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Цинциннати
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
9
Офсайды
3
2
Количество передач
555
447
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.49
xGP (предотвращенные голы)
-1.17
-1.17
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Yankee Stadium, Bronx, NY
Посещаемость:
7099
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