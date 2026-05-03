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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 03 мая 2026
Нью-Йорк Сити
03.05.2026, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 11 тур
0 : 2
Ответный матч – 08.11.2026
Завершен
Ди Си Юнайтед
29'
Л. Мунтяну
75'
Л. Мунтяну (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Jacob Murrell
90'
+8'
89'
Замена
Conner Antley
️️️️➡️️
Пеглоу
Замена
Seymour Reid
️️️️➡️️
Агустин Охеда
81'
Замена
Jonathan Shore
️️️️➡️️
Рауль Густаво
81'
Желтая карточка
Николас Фернандес Меркау
80'
78'
Замена
Jacob Murrell
️️️️➡️️
Луис Мунтяну
75'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Луис Мунтяну
70'
Желтая карточка
Пеглоу
Замена
Ханнес Вольф
️️️️➡️️
Malachi Jones
63'
Замена
Китон Паркс
️️️️➡️️
Strahinja Tanasijević
63'
60'
Замена
N. Markovic
️️️️➡️️
Jackson Hopkins
60'
Замена
Аарон Эррера
️️️️➡️️
Джаред Страуд
45'
+3
Желтая карточка
S. Hefti
45'
+2'
Замена
Андрес Переа
️️️️➡️️
Эйден О'Нил
36'
Травма
Эйден О'Нил
35'
29'
ГОЛ! 0:1!
Луис Мунтяну
26'
Желтая карточка
Keisuke Kurokawa
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нью-Йорк Сити
24
Мэтт Фриз
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
(К)
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Nico Cavallo
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
26
Агустин Охеда
ЛВ
88
Malachi Jones
ЦФ
19
Strahinja Tanasijević
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Ди Си Юнайтед
1
Шон Джонсон
ВР
5
S. Hefti
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
(К)
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
4
Матти Пелтола
ОП
25
Jackson Hopkins
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
7
Пеглоу
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Сити
8
Андрес Переа
ОП
55
Китон Паркс
ЦП
32
Jonathan Shore
ЦП
29
Máximo Carrizo
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
87
Arnau Farnos
ЦФ
99
Seymour Reid
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Ди Си Юнайтед
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
27
N. Markovic
ЦЗ
12
Conner Antley
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
17
Jacob Murrell
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Фриз
34
Густаво
2
5
Труин
7
Фернандес Меркау
13
Мартинс
10
Моралес
21
О'Нил
26
Охеда
19
88
4-1-2-2-1
1
Джонсон
3
15
Роулес
6
5
4
Пелтола
25
23
Сервания
7
Пеглоу
8
Страуд
11
Мунтяну
21
О'Нил
8
Переа
8
Переа
21
О'Нил
19
55
Паркс
55
Паркс
19
34
Густаво
32
32
34
Густаво
88
17
Вольф
17
Вольф
88
26
Охеда
99
99
26
Охеда
25
27
27
25
7
Пеглоу
12
12
7
Пеглоу
8
Страуд
22
Эррера
22
Эррера
8
Страуд
11
Мунтяну
17
17
11
Мунтяну
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
29
Máximo Carrizo
ЦП
87
Arnau Farnos
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
29
Máximo Carrizo
ЦП
87
Arnau Farnos
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Остались в запасе
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Сити
Точно не сыграют
Andrew Baiera
ЦЗ
Тайвон Грэй
ПЗ
Алонсо Мартинес
РФ
Кевин О'Тул
ЛАЗ
Таллес Магно
ЛВ
Ди Си Юнайтед
Точно не сыграют
Bibi Karamoko
ЦФ
Шон Неалис
ЦЗ
Gabriel Segal
ЦФ
Тай Барибо
ЦФ
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
1
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
17
Офсайды
4
0
Количество передач
616
228
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
60
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.56
2.79
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
Citi Field, New York, NY
Посещаемость:
23931
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