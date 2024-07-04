Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС

Александр Мостовой дал комментарий по поводу будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Сообщалось, что российский футболист интересен клубу МЛС «Ди Си Юнайтед».

«С Миранчуком ситуация простая. Если его не хотят видеть в «Аталанте», то может спокойно играть в другом клубе Италии.

Возможно, предложение МЛС намного лучше финансово – вот Алексей и думает, что поедет и поиграет там года два.

В Россию он всегда сможет вернуться. В Европу будет тяжелее вернуться, но в Россию – точно сможет», – сказал Мостовой.