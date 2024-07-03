Миранчук интересен трем итальянским клубам

Стало известно, куда может уйти Алексей Миранчук из «Аталанты» внутри Серии А.

На 28-летнего футболиста претендуют «Дженоа», «Кальяри» и «Фиорентина».

«Миранчук вошел в группу футболистов, которые не нужны Джан Пьеро Гасперини. «Аталанта» закрывает большую сделку по переходу Николы Дзаньоло из «Галатасарая». Сумма выплат за него может составить до 20 миллионов евро.

Этот трансфер закрывает Миранчуку путь в основу, но «Аталанта» не готова отпускать его ниже рыночной цены. Клуб рассчитывает получить за Алексея минимум 10 миллионов евро.

У «Дженоа» был большой интерес к Миранчуку, но они не готовы платить такие деньги.

Поэтому в Италии основным претендентом на россиянина является «Кальяри», который намерен провести масштабную трансферную кампанию. Там хотят укрепить команду на следующий сезон.

Также Миранчук находится в списках «Фиорентины». О нем высокого мнения новый тренер команды Раффаэле Палладино«, – сообщил источник.