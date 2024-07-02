В «Аталанте» определились с будущим Миранчука

В Италии рассказали о перспективах Алексея Миранчука в «Аталанте».

По информации журналиста Николо Скиры, в клубе из Бергамо не рассчитывают на российского полузащитника.

Сообщалось, что «Аталанта» готова продать Миранчука за 10 миллионов евро.

Интерес к хавбеку проявляют «Кальяри» и «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с «Аталантой» истекает через год.

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