Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год

МЛС опубликовала символическую сборную уходящего года.
В нее вошли три экс-игрока «Барселоны» – Лионель Месси, Жорди Альба и Рики Пуч.
Вратарь: Кристиян Кахлина («Шарлотт»);
Защитники: Жорди Альба («Интер Майами»), Еймар Гомес («Сиэтл»), Стивен Морейра («Коламбус Крю»);
Полузащитники: Лусиано Акоста («Цинциннати»), Эвандер («Портленд»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»);
Нападающие: Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Лионель Месси («Интер Майами»).