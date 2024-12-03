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    Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год

    МЛС опубликовала символическую сборную уходящего года.

    В нее вошли три экс-игрока «Барселоны» – Лионель Месси, Жорди Альба и Рики Пуч.

    Вратарь: Кристиян Кахлина («Шарлотт»);

    Защитники: Жорди Альба («Интер Майами»), Еймар Гомес («Сиэтл»), Стивен Морейра («Коламбус Крю»);

    Полузащитники: Лусиано Акоста («Цинциннати»), Эвандер («Портленд»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»);

    Нападающие: Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Лионель Месси («Интер Майами»).

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    Источник: твиттер МЛС

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    03.12.2024 23:23
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