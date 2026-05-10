Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед: обзор матча 10 мая 2026
Нэшвилл
10.05.2026, воскресенье, 04:15
США. МЛС, 12 тур
2 : 2
Ответный матч – 02.08.2026
Завершен
Ди Си Юнайтед
76'
У. Мадригаль
89'
У. Мадригаль
25'
Л. Мунтяну
29'
L. Bartlett
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Завершен
90'
+6'
ГОЛ! 2:2!
Уоррен Мадригаль
Пас отдал
Энди Нахар
89'
Замена
Woobens Pacius
️️️️➡️️
Ахмед Касем
88'
Замена
Рид Бейкер-Уайтинг
️️️️➡️️
Даниэль Ловиц
88'
84'
Замена
Тай Барибо
️️️️➡️️
Луис Мунтяну
Замена
Maxwell Woledzi
️️️️➡️️
Jeisson Palacios
79'
77'
Замена
N. Markovic
️️️️➡️️
Jackson Hopkins
ГОЛ! 1:2!
Уоррен Мадригаль
76'
74'
Вторая желтая
S. Hefti
Желтая карточка
Jeisson Palacios
72'
67'
Замена
Аарон Эррера
️️️️➡️️
Джаред Страуд
Замена
Charles-Emile Brunet
️️️️➡️️
Брайан Акоста
62'
Замена
Уоррен Мадригаль
️️️️➡️️
Алекс Мьюил
62'
Гол отменен - офсайд
Jeisson Palacios
60'
Желтая карточка
Брайан Акоста
55'
45'
+3
Желтая карточка
S. Hefti
45'
+6'
Желтая карточка
Хани Мухтар
36'
29'
ГОЛ! 0:2!
Lucas Bartlett
Пас отдал
Keisuke Kurokawa
25'
ГОЛ! 0:1!
Луис Мунтяну
Пас отдал
S. Hefti
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нэшвилл
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Мэттью Коркоран
ОП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
99
Brian Schwake
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ди Си Юнайтед
1
Шон Джонсон
ВР
5
S. Hefti
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
(К)
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
4
Матти Пелтола
ОП
25
Jackson Hopkins
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
7
Пеглоу
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
12
Charles-Emile Brunet
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
27
N. Markovic
ЦЗ
12
Conner Antley
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
17
Jacob Murrell
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
2-1-4-1-3
4
31
Нахар
16
Коркоран
2
Ловиц
7
Эспиноса
10
Мухтар
6
Акоста
11
Касем
19
Мьюил
5
99
4-1-2-2-1
1
Джонсон
3
15
Роулес
6
5
4
Пелтола
25
23
Сервания
7
Пеглоу
8
Страуд
11
Мунтяну
6
Акоста
12
12
6
Акоста
4
3
3
4
2
Ловиц
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
2
Ловиц
19
Мьюил
41
Мадригаль
41
Мадригаль
19
Мьюил
11
Касем
17
17
11
Касем
25
27
27
25
8
Страуд
22
Эррера
22
Эррера
8
Страуд
11
Мунтяну
9
Барибо
9
Барибо
11
Мунтяну
Остались в запасе
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
14
Shakur Mohammed
ЦП
23
Jordan Knight
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
26
Alex Bono
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
17
Jacob Murrell
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
14
Shakur Mohammed
ЦП
23
Jordan Knight
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
17
Jacob Murrell
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Трой Лесесне
Нэшвилл
Точно не сыграют
Chris Applewhite
ЦЗ
Эдвард Тагсет
ЦП
Патрик Язбек
ЦП
Сэм Сарридж
ЦФ
Ди Си Юнайтед
Точно не сыграют
Bibi Karamoko
ЦФ
Шон Неалис
ЦЗ
Gabriel Segal
ЦФ
Статистика матча Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
9
15
Офсайды
3
1
Количество передач
550
184
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
63
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.38
xGP (предотвращенные голы)
1.38
1.38
Информация о матче
Главный судья:
Джошуа Энкарнасьон
Стадион:
Геодис Парк
Посещаемость:
28384
Новости команд
Все
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров
2025.07.13 08:51
1
Месси продлил серию дублей в МЛС до 5 матчей подряд
2025.07.13 08:15
1
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Тигрес УАНЛ
1 : 0
06.05.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+