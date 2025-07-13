Месси продлил серию дублей в МЛС до 5 матчей подряд

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в домашней игре регулярного чемпионата МЛС с «Нэшвиллом».

Аргентинец открыл счет во встрече на 17-й минуте. Затем, при счете 1:1, он забил победный гол на 62-й. «Интер Майами» одержал победу со счетом 2:1.

Месси оформил дубль своем 5-м матче МЛС подряд. Ранее он забил по два гола в двух играх с «Монреаль Импэкт» (4:1, 4:2), встречах с «Коламбус Крю» (5:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1). В целом голевая серия аргентинца в лиге продлилась до 6 игр.