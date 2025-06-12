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Прогноз на точный счёт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 11:34
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
13 июн. 2025, пятница 02:30 | США. МЛС, 26 тур
Перейти в онлайн матча
9.00
Точный счёт 2:2
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13 июня на стадионе Yankee Stadium в рамках 26-го тура МЛС «Нью-Йорк Сити» примет «Атланта Юнайтед». Обе команды показывают нестабильные результаты, однако отличаются высокой результативностью, что обещает зрелищную игру с голами с обеих сторон.

«Нью-Йорк Сити»

Команда входит в середину турнирной таблицы и демонстрирует волнообразную форму. В последнем туре подопечные сыграли вничью с «Нэшвиллом» (2:2), показав как атакующий потенциал, так и уязвимость в защите. За 5 последних матчей команда забила 7 мячей (в среднем 1.40 за игру) и пропустила 6, причeм в трeх матчах подряд неизменно пропускала. Дома «Нью-Йорк Сити» чередует уверенные победы и поражения, но на фоне текущей формы и атакующей активности способен доставить проблемы любому сопернику.

«Атланта Юнайтед»

Команда из Джорджии провела яркий отрезок в конце мая, забив 7 голов в двух матчах, но затем уступила «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2). В целом, «Атланта» остаeтся нестабильной и уязвимой: 14 матчей подряд команда пропускает, в среднем – 1.60 гола за игру в последних турах. На выезде «Атланта Юнайтед» не побеждает уже 7 матчей подряд, что подчeркивает проблемы в обороне вдали от родных трибун. При этом команда почти всегда забивает – 8 голов за последние 5 игр, и в атаке может доставить проблемы даже организованным соперникам.

Факты о командах

«Нью-Йорк Сити»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 матчах: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
  • Нестабильная, но опасная команда дома

«Атланта Юнайтед»

  • Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 14 играх подряд
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Личные встречи
32% (6)
42% (8)
26% (5)
34
Забитых мячей
28
1.79
В среднем за матч
1.47
4:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 0
13.06.2025
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
4 : 3
30.03.2025
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
18.07.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
07.04.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 26 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
22.06.2023
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
09.04.2023
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 47 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
09.10.2022
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
04.07.2022
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Сити
2 : 0
21.11.2021
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 40 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
21.10.2021
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
24.06.2021
Атланта Юнайтед
США. МЛС,
Нью-Йорк Сити
4 : 1
26.09.2019
Атланта Юнайтед
США. МЛС,
Атланта Юнайтед
2 : 1
11.08.2019
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1/4 финала
Атланта Юнайтед
3 : 1
12.11.2018
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1/4 финала
Нью-Йорк Сити
0 : 1
05.11.2018
Атланта Юнайтед
США. МЛС,
Нью-Йорк Сити
1 : 1
09.06.2018
Атланта Юнайтед
США. МЛС,
Атланта Юнайтед
2 : 2
16.04.2018
Нью-Йорк Сити
США. МЛС,
Атланта Юнайтед
3 : 1
29.05.2017
Нью-Йорк Сити
США. МЛС,
Нью-Йорк Сити
3 : 1
07.05.2017
Атланта Юнайтед
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Прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»

Матч обещает быть результативным: обе команды активно играют в атаке и слабо действуют в обороне. «Нью-Йорк Сити» стабильно забивает, особенно дома, но и позволяет сопернику многое у своих ворот. «Атланта Юнайтед» после двух мощных домашних побед вновь вернулась к проблемам, однако сохраняет высокую результативность. Учитывая форму и игровую модель обеих сторон, наиболее вероятен исход с обменом голами и ничейным результатом.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 9.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Атланта Юнайтед» больше 1.5 – коэффициент 2.20

9.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Орлов Максим
США. МЛС Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити
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