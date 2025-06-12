13 июня на стадионе Yankee Stadium в рамках 26-го тура МЛС «Нью-Йорк Сити» примет «Атланта Юнайтед». Обе команды показывают нестабильные результаты, однако отличаются высокой результативностью, что обещает зрелищную игру с голами с обеих сторон.

«Нью-Йорк Сити»

Команда входит в середину турнирной таблицы и демонстрирует волнообразную форму. В последнем туре подопечные сыграли вничью с «Нэшвиллом» (2:2), показав как атакующий потенциал, так и уязвимость в защите. За 5 последних матчей команда забила 7 мячей (в среднем 1.40 за игру) и пропустила 6, причeм в трeх матчах подряд неизменно пропускала. Дома «Нью-Йорк Сити» чередует уверенные победы и поражения, но на фоне текущей формы и атакующей активности способен доставить проблемы любому сопернику.

«Атланта Юнайтед»

Команда из Джорджии провела яркий отрезок в конце мая, забив 7 голов в двух матчах, но затем уступила «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2). В целом, «Атланта» остаeтся нестабильной и уязвимой: 14 матчей подряд команда пропускает, в среднем – 1.60 гола за игру в последних турах. На выезде «Атланта Юнайтед» не побеждает уже 7 матчей подряд, что подчeркивает проблемы в обороне вдали от родных трибун. При этом команда почти всегда забивает – 8 голов за последние 5 игр, и в атаке может доставить проблемы даже организованным соперникам.

Факты о командах

«Нью-Йорк Сити»

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 матчах: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Нестабильная, но опасная команда дома

«Атланта Юнайтед»

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах

Пропускает в 14 играх подряд

Забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Личные встречи 32% (6) 42% (8) 26% (5) 34 Забитых мячей 28 1.79 В среднем за матч 1.47 4:1 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 США. МЛС, 26 тур Нью-Йорк Сити 4 : 0 Атланта Юнайтед США. МЛС, 8 тур Атланта Юнайтед 4 : 3 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 34 тур Атланта Юнайтед 2 : 2 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 9 тур Нью-Йорк Сити 1 : 1 Атланта Юнайтед США. МЛС, 26 тур Атланта Юнайтед 2 : 2 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 10 тур Нью-Йорк Сити 1 : 1 Атланта Юнайтед США. МЛС, 47 тур Атланта Юнайтед 1 : 2 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 25 тур Нью-Йорк Сити 2 : 2 Атланта Юнайтед США. МЛС, 1/8 финала Нью-Йорк Сити 2 : 0 Атланта Юнайтед США. МЛС, 40 тур Атланта Юнайтед 1 : 1 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 12 тур Нью-Йорк Сити 1 : 0 Атланта Юнайтед США. МЛС, Нью-Йорк Сити 4 : 1 Атланта Юнайтед США. МЛС, Атланта Юнайтед 2 : 1 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1/4 финала Атланта Юнайтед 3 : 1 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1/4 финала Нью-Йорк Сити 0 : 1 Атланта Юнайтед США. МЛС, Нью-Йорк Сити 1 : 1 Атланта Юнайтед США. МЛС, Атланта Юнайтед 2 : 2 Нью-Йорк Сити США. МЛС, Атланта Юнайтед 3 : 1 Нью-Йорк Сити США. МЛС, Нью-Йорк Сити 3 : 1 Атланта Юнайтед

Прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»

Матч обещает быть результативным: обе команды активно играют в атаке и слабо действуют в обороне. «Нью-Йорк Сити» стабильно забивает, особенно дома, но и позволяет сопернику многое у своих ворот. «Атланта Юнайтед» после двух мощных домашних побед вновь вернулась к проблемам, однако сохраняет высокую результативность. Учитывая форму и игровую модель обеих сторон, наиболее вероятен исход с обменом голами и ничейным результатом.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: