13 июня на стадионе Yankee Stadium в рамках 26-го тура МЛС «Нью-Йорк Сити» примет «Атланта Юнайтед». Обе команды показывают нестабильные результаты, однако отличаются высокой результативностью, что обещает зрелищную игру с голами с обеих сторон.
«Нью-Йорк Сити»
Команда входит в середину турнирной таблицы и демонстрирует волнообразную форму. В последнем туре подопечные сыграли вничью с «Нэшвиллом» (2:2), показав как атакующий потенциал, так и уязвимость в защите. За 5 последних матчей команда забила 7 мячей (в среднем 1.40 за игру) и пропустила 6, причeм в трeх матчах подряд неизменно пропускала. Дома «Нью-Йорк Сити» чередует уверенные победы и поражения, но на фоне текущей формы и атакующей активности способен доставить проблемы любому сопернику.
«Атланта Юнайтед»
Команда из Джорджии провела яркий отрезок в конце мая, забив 7 голов в двух матчах, но затем уступила «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2). В целом, «Атланта» остаeтся нестабильной и уязвимой: 14 матчей подряд команда пропускает, в среднем – 1.60 гола за игру в последних турах. На выезде «Атланта Юнайтед» не побеждает уже 7 матчей подряд, что подчeркивает проблемы в обороне вдали от родных трибун. При этом команда почти всегда забивает – 8 голов за последние 5 игр, и в атаке может доставить проблемы даже организованным соперникам.
Факты о командах
«Нью-Йорк Сити»
- Пропускает в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру
- В последних 5 матчах: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
- Нестабильная, но опасная команда дома
«Атланта Юнайтед»
- Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах
- Пропускает в 14 играх подряд
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру
- В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
Прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»
Матч обещает быть результативным: обе команды активно играют в атаке и слабо действуют в обороне. «Нью-Йорк Сити» стабильно забивает, особенно дома, но и позволяет сопернику многое у своих ворот. «Атланта Юнайтед» после двух мощных домашних побед вновь вернулась к проблемам, однако сохраняет высокую результативность. Учитывая форму и игровую модель обеих сторон, наиболее вероятен исход с обменом голами и ничейным результатом.
Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 9.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Индивидуальный тотал «Атланта Юнайтед» больше 1.5 – коэффициент 2.20