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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 07 мая 2017
Нью-Йорк Сити
07.05.2017, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
17'
Д. Вилья
61'
М. Моралес
39'
К. Кармона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Замена
Ф. Бриллант
️️️️
Д. Харрисон
78'
ГОЛ! 2:1!
М. Моралес
61'
Желтая карточка
Э. Уайт
50'
39'
ГОЛ! 1:1!
К. Кармона
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Этан Уайт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
Атланта Юнайтед
8
Харрисон Хит
ЦП
2-3-1-1
1
Джонсон
25
Шано
3
Уайт
21
Эррера
4
Ринг
10
Моралес
11
Харрисон
7
Вилья
2-1-1-1
25
Канн
4
Мирс
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
9
Джонс
11
Харрисон
13
Бриллант
13
Бриллант
11
Харрисон
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
Джон Стерцер
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
Главный тренер
Ник Кашинг
8
Харрисон Хит
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
Джон Стерцер
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
Остались в запасе
8
Харрисон Хит
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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