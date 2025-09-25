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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес
Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес: онлайн-трансляция 05 ноября 2026
Нью-Йорк Сити
05.11.2026, четверг, 03:30
США. МЛС, 12 тур
- : -
Не начался
Лос-Анджелес
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Live: Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес
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Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
Месси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»
22 февраля
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
22 февраля
1
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Статистика Миранчука в матче с «Нью-Йорк Сити»
2025.03.30 11:09
1-й гол Миранчука в сезоне помог «Атланте» победить «Нью-Йорк Сити» (4:3)
2025.03.30 08:13
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
Месси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»
22 февраля
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
22 февраля
1
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США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
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США. МЛС, 16 тур
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- : -
17.07.2026
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США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
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Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес
Товарищеские матчи. Сборные,
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
Товарищеские матчи. Сборные,
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
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