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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 21 ноября 2021
Нью-Йорк Сити
21.11.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
49'
В. Кастелланос
53'
А. Калленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
90'
+3
Вторая желтая
А. Франко
Замена
T. Rocha
️️️️
Х. Медина
89'
Замена
Т. Магно
️️️️
С. Родригес
85'
81'
Желтая карточка
М. Морено
62'
Замена
J. Damm
️️️️
Л. Араухо
62'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
С. Соса
ГОЛ! 2:0!
А. Калленс
53'
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
49'
43'
Желтая карточка
А. Франко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
5
Сантьяго Соса
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Сити
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
4-2-4
1
Джонсон
6
Сэндс
18
Калленс
27
Моралес
25
Шано
28
Медина
10
Моралес
18
Амундсен
11
Кастелланос
8
Родригес
24
Грэй
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
10
Морено
15
Франко
77
Мартинес
7
Араухо
2
Белло
8
Родригес
11
Магно
11
Магно
8
Родригес
28
Медина
15
15
28
Медина
7
Араухо
25
25
7
Араухо
5
Соса
11
Малрейни
11
Малрейни
5
Соса
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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