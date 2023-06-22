Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 22 июня 2023
Атланта Юнайтед
22.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 26 тур
2 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
11'
Т. Вольфф
90+5'
N. Firmino
1'
Г. Перейра
56'
Г. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 2:2!
N. Firmino
90'
+5
90'
Замена
A. Jasson
️️️️
С. Родригес
Замена
Л. Бреннан
️️️️
А. Сейдич
87'
Замена
N. Firmino
️️️️
Ф. Ибарра
87'
86'
Желтая карточка
С. Родригес
81'
Желтая карточка
М. Пеллегрини
Замена
О. Алонсо
️️️️
Т. Вольфф
77'
76'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
76'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Г. Перейра
Желтая карточка
Э. Гутман
75'
75'
Замена
Т. Магно
️️️️
Р. Ледесма
70'
Желтая карточка
Б. Куфре
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Фортюн
64'
Замена
М. Чол
️️️️
К. Уайли
64'
56'
ГОЛ! 1:2!
Г. Перейра
Пас отдал
Р. Ледесма
Желтая карточка
Н. Кобб
22'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вольфф
Пас отдал
А. Фортюн
11'
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейра
Пас отдал
К. Паркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
5
Франко Ибарра
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
30
Nicolas Firmino
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
20
Люк Бреннан
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Гьюзан
12
Уайли
44
Пурата
24
Кобб
15
Гутман
14
Сейдич
5
Ибарра
11
Леннон
35
Фортюн
16
Вольфф
27
Берри
4-1-3-3
24
Грэй
34
27
Моралес
13
Куфре
55
Паркс
11
Перейра
37
Ледесма
8
Родригес
93
15
13
35
Фортюн
5
Россетто
5
Россетто
35
Фортюн
16
Вольфф
6
Алонсо
6
Алонсо
16
Вольфф
5
Ибарра
30
30
5
Ибарра
12
Уайли
23
Чол
23
Чол
12
Уайли
14
Сейдич
20
Бреннан
20
Бреннан
14
Сейдич
11
Перейра
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
11
Перейра
37
Ледесма
11
Магно
11
Магно
37
Ледесма
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
8
Родригес
17
17
8
Родригес
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
49
Мэтт Фриз
ВР
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+