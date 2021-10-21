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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 21 октября 2021
Атланта Юнайтед
21.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 40 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
17'
М. Морено
90'
Г. Тораринссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
90'
ГОЛ! 1:1!
Г. Тораринссон
86'
Замена
Хебер
️️️️
К. Паркс
Желтая карточка
М. Робинсон
85'
Замена
А. Сейдич
️️️️
Л. Араухо
81'
74'
Замена
G. Zelalem
️️️️
А. Моралес
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
С. Соса
69'
62'
Замена
С. Родригес
️️️️
Х. Медина
Желтая карточка
А. Франко
60'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
E. Torres
59'
24'
Желтая карточка
М. Моралес
ГОЛ! 1:0!
М. Морено
Пас отдал
Л. Араухо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
31
Erick Torres
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Нью-Йорк Сити
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Соса
7
Араухо
10
Морено
2
Белло
5
Россетто
3-3-4
1
Джонсон
6
Сэндс
18
Калленс
27
Моралес
28
Медина
55
Паркс
10
Моралес
11
Кастелланос
24
Грэй
18
Амундсен
11
Андраде
7
Араухо
14
Сейдич
14
Сейдич
7
Араухо
31
77
Мартинес
77
Мартинес
31
5
Соса
5
Ибарра
5
Ибарра
5
Соса
27
Моралес
29
29
27
Моралес
55
Паркс
97
Хебер
97
Хебер
55
Паркс
28
Медина
8
Родригес
8
Родригес
28
Медина
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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