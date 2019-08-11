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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 11 августа 2019
Атланта Юнайтед
11.08.2019, воскресенье, 23:00
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
42'
Д. Мартинес
63'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
74'
Желтая карточка
М. Шано
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мартинес
63'
Желтая карточка
Г. Мартинес
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
42'
37'
Желтая карточка
Р. Матаррита
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
2-1-1
1
Гьюзан
22
Мерам
6
Нагбе
10
Мартинес
77
Мартинес
3-4
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
25
Шано
22
Матаррита
28
Митрица
4
Ринг
15
Офори
10
Моралес
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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