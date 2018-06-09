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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 09 июня 2018
Нью-Йорк Сити
09.06.2018, суббота, 19:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
48'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
Ж. Инге Бергет
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
1-4-2
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
18
Тажури
15
Офори
4
Ринг
10
Моралес
7
Вилья
14
Бергет
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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