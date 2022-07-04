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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 04 июля 2022
Нью-Йорк Сити
04.07.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 25 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
37'
В. Кастелланос
58'
В. Кастелланос
56'
Д. Мартинес
86'
Д. Дуайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
86'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дуайер
Пас отдал
Р. Сиснерос
Замена
J. Haak
️️️️
Н. Асеведо
86'
84'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Т. Алмада
Желтая карточка
А. Моралес
71'
67'
Замена
Р. Сиснерос
️️️️
А. Сейдич
Замена
Т. Грэй
️️️️
A. Tinnerholm
67'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Т. Магно
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
Т. Магно
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Т. Алмада
Желтая карточка
Т. Магно
53'
47'
Желтая карточка
Л. Араухо
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
Т. Магно
37'
Желтая карточка
С. Родригес
24'
Желтая карточка
М. Шано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
23
Тиаго Алмада
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Джонсон
3
18
Калленс
27
Моралес
25
Шано
5
Асеведо
10
Моралес
8
Родригес
11
Кастелланос
11
Магно
18
Амундсен
1-3-5
12
Уайли
14
Макфадден
23
Алмада
14
Сейдич
10
Морено
34
Риос Ново
15
Франко
6
Кэмпбелл
5
Россетто
11
Магно
11
Перейра
11
Перейра
11
Магно
3
24
Грэй
24
Грэй
3
5
Асеведо
15
15
5
Асеведо
14
Сейдич
18
Сиснерос
18
Сиснерос
14
Сейдич
23
Алмада
14
Дуайер
14
Дуайер
23
Алмада
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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