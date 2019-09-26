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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 26 сентября 2019
Нью-Йорк Сити
26.09.2019, четверг, 02:00
США. МЛС
4 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
14'
А. Митрица
23'
А. Митрица
34'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
Р. Матаррита
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
А. Митрица
34'
Желтая карточка
А. Ринг
33'
27'
Желтая карточка
Ф. Погба
ГОЛ! 2:0!
А. Митрица
Пас отдал
М. Моралес
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрица
Пас отдал
И. Тажури
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эрик Миллер
ПЗ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
2-4
1
Джонсон
25
Шано
22
Матаррита
10
Моралес
4
Ринг
18
Тажури
28
Митрица
1-2-1
1
Гьюзан
19
Погба
16
Хиндман
6
Нагбе
10
Мартинес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
Главный тренер
Ник Кашинг
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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