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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 09 октября 2022
Атланта Юнайтед
09.10.2022, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 47 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
67'
Э. Гутман
9'
Г. Перейра
60'
Хебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Замена
К. Уайли
️️️️
А. Сейдич
86'
85'
Желтая карточка
A. Tinnerholm
83'
Желтая карточка
Ш. Джонсон
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
81'
72'
Желтая карточка
С. Родригес
ГОЛ! 1:2!
Э. Гутман
67'
65'
Замена
Т. Андраде
️️️️
К. Паркс
65'
Замена
С. Родригес
️️️️
Г. Перейра
65'
Замена
А. Моралес
️️️️
А. Калленс
Желтая карточка
Т. Алмада
64'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Э. Москера
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Хебер
Замена
М. Морено
️️️️
М. Россетто
46'
Замена
Р. Риос Ново
️️️️
R. Gudiño
46'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Дуайер
46'
Желтая карточка
Л. Араухо
45'
+6
45'
+2
Замена
Хебер
️️️️
Т. Магно
18'
Замена
A. Tinnerholm
️️️️
Т. Грэй
10'
Желтая карточка
А. Калленс
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
14
Дом Дуайер
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Нью-Йорк Сити
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Сантьяго Родригес
АП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
3-1-1-5
1
44
Пурата
15
Гутман
11
Леннон
14
Сейдич
23
Алмада
15
Франко
7
Араухо
7
Москера
5
Россетто
14
Дуайер
3-1-2-2-2
1
Джонсон
13
Мартинс
25
Шано
18
Калленс
5
Асеведо
10
Моралес
55
Паркс
11
Перейра
11
Магно
24
Грэй
22
О'Тул
14
Сейдич
12
Уайли
12
Уайли
14
Сейдич
14
Дуайер
77
Мартинес
77
Мартинес
14
Дуайер
1
34
Риос Ново
34
Риос Ново
1
5
Россетто
10
Морено
10
Морено
5
Россетто
7
Москера
5
Ибарра
5
Ибарра
7
Москера
24
Грэй
3
3
24
Грэй
18
Калленс
27
Моралес
27
Моралес
18
Калленс
11
Перейра
8
Родригес
8
Родригес
11
Перейра
11
Магно
97
Хебер
97
Хебер
11
Магно
55
Паркс
11
Андраде
11
Андраде
55
Паркс
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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