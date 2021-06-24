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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 24 июня 2021
Нью-Йорк Сити
24.06.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
69'
И. Тажури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Замена
С. Ибеага
️️️️
В. Кастелланос
90'
Замена
А. Моралес
️️️️
И. Тажури
87'
81'
Замена
М. Адамс
️️️️
Ф. Ибарра
81'
Замена
J. Damm
️️️️
Д. Малрейни
ГОЛ! 1:0!
И. Тажури
69'
62'
Замена
E. Torres
️️️️
E. Lopez
Замена
A. Tinnerholm
️️️️
Т. Грэй
59'
55'
Желтая карточка
E. Lopez
45'
Желтая карточка
Э. Барко
12'
Желтая карточка
С. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Франко Ибарра
ОП
10
Марселино Морено
АП
5
Эсекьель Барко
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
32
E. Lopez
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Tony Rocha
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
25
Jürgen Damm
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
3-1-3-3
1
Джонсон
25
Шано
6
Сэндс
24
Грэй
5
Асеведо
4
Тораринссон
55
Паркс
28
Медина
18
Тажури
11
Кастелланос
17
3-2-3-2
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
2
Белло
5
Соса
5
Ибарра
11
Малрейни
5
Барко
10
Морено
0
32
24
Грэй
3
3
24
Грэй
18
Тажури
27
Моралес
27
Моралес
18
Тажури
11
Кастелланос
25
Ибеага
25
Ибеага
11
Кастелланос
11
Малрейни
25
25
11
Малрейни
5
Ибарра
47
Адамс
47
Адамс
5
Ибарра
32
31
31
32
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
15
Tony Rocha
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
15
Алан Франко
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
15
Tony Rocha
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Остались в запасе
15
Алан Франко
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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